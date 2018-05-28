AB’den Venezuela’ya seçim çağrısı
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Venezuela’da seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Venezuela’da 20 Mayıs’ta yapılan seçimlerin “uluslararası standartlara uygun bir biçimde” yeniden yapılması gerektiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanları, Devlet Başkanı, Nicolas Maduro’ya yakın bazı yetkililere yönelik yeni yaptırımların “hızla” hayata geçirileceğini dile getirdi.
Venezuela 20 Mayıs’ta sandık başına gitmiş, 6 yıl boyunca ülkeyi yönetecek yeni Devlet başkanını seçmişti. yapılan seçimde Maduro yüzde 68 oy oyla seçimin galibi olmuştu.
Kaynak: İHA