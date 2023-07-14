ABD'li bankaların kârları yükseldi

JPMorgan Chase & Co's ve Wells Fargo & Co's gibi büyük ABD'li yatırım bankalarının kârları ikinci çeyrekte yüksek faiz gelirlerinin etkisiyle yükseldi.

JPMORGAN

ABD'nin en büyük yatırım bankası JPMorgan'ın ikinci çeyrekteki kârı müşterilerin faiz ödemelerindeki artışın ve First Republic Bank'ın satın alımının desteğiyle %67 yükseldi.

ABD'li düzenleyici kurumlar 2008'den bu yana bankacılık sektöründe görülen en büyük krizi çözmeyi ve sektöre dair devam eden sorunları durdurmak için Mayıs ayında First Republic Bank'a el koymuş ve varlıklarını JP Morgan'a satmıştı.

JPMorgan, ikinci çeyrekte 14.47 milyar dolar yani hisse başına 4.75 dolar kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 8.65 milyar dolar yani hisse başına 2.76 dolardı.

WELLS FARGO

Wells Fargo & Co'nun ikinci çeyrekteki kârı, müşterilerin faiz ödemelerindeki artışın desteğiyle %57 yükseldi.

ABD'nin en büyük dördüncü bankası ikinci çeyrekte 4.94 milyar dolar, yani hisse başına 1.25 dolar kâr ederken geçen yılki kâr 3.14 milyar dolar, yani hisse başına 0.75 dolar olmuştu.

Buna karşın banka bu çeyrekte sorunlu kredilere yönelik 1.71 milyar dolar karşılık ayırırken, geçen yılki karşılık miktarı 580 milyon dolardı.