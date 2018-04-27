ABD'li enerji şirketlerinin gelirleri, ilk çeyrekte arttı

27 Nisan 2018

ABD'nin en büyük ikinci enerji şirketi ExxonMobil ve Chevron, bu yılın ilk çeyreğine dair bilançolarını açıkladı.

ExxonMobil'den yapılan açıklamada, firmanın bu yılın ilk çeyreğindeki gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 68,21 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Firma, geçen yılın ocak-mart döneminde 58,67 milyar dolar gelir duyurmuştu.

Şirketin net karının da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 16 yükselerek 4,65 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Firma, geçen yılın ilk üç ayında 4,01 milyar dolar net kar elde etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods, petrol fiyatlarının yükseldiğine işaret ederek, şirketin işletme verimliliğinin ve portföyünün güçlenmesi sayesinde firmanın kazançlarının arttığını ifade etti.

Chevron'un geliri yüzde 13 arttı

ABD'li bir diğer enerji devi Chevron, bu yılın ilk çeyreğinde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 37,76 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 33,42 milyar dolar gelir elde etmişti.

Chevron'un net karı da bu yılın ocak-mart döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35,8 yükselerek 3,64 milyar dolara ulaştı. Firma, geçen yılın ilk üç ayında 2,68 milyar dolar net kar duyurmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chevron CEO'su Michael Wirth, firmanın artan petrol fiyatlarından ve üretiminden yararlandığına dikkati çekerek, şirketin ilk çeyrek nakit akışının bir yıl önceye kıyasla önemli derecede ilerlediğini kaydetti.



Kaynak: AA