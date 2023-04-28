ABD'li enerji şirketlerinin karı ilk çeyrekte arttı

Enerji şirketleri Exxon Mobil ile Chevron ocak-mart dönemine ilişkin bilançolarını yayımladı. Buna göre, Exxon Mobil'in karı, yapısal kazanç iyileştirmeleri ile maliyet ve uygulama verimliliklerinin etkisiyle ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 108,6 artışla 11,4 milyar dolara yükseldi.

Şirket, bu tutarla tarihindeki en yüksek ilk çeyrek karını bildirmiş oldu. Exxon Mobil, 2022'de artan enerji fiyatlarının etkisiyle 55,7 milyar dolarla rekor kar açıklamıştı.

Enerji devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 1,28 dolar olan hisse başına net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2,79 dolara çıktı.

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un da ocak-mart dönemindeki karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 6,6 milyar dolara yükseldi.Şirket, 2022'nin ocak-mart döneminde 6,3 milyar dolarlık kar bildirmişti. Chevron'un geçen yılın ilk çeyreğinde 3,22 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın ilk çeyreğinde 3,46 dolara yükseldi.

Öte yandan, şirketin petrol ve gaz biriminin net karı, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geriledi.