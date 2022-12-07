ABD’li heyet Cezayir’e bölgesel ve askeri iş birliği ziyaretinde bulundu

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, McGurk ile Lambert’i başkent Cezayir’deki Muradiye Sarayı’nda kabul etti.

McGurk, sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Cezayir Cumhurbaşkanı ile verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD ile Cezayir ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgulayan McGurk, “Cezayir ile birlikte daha fazla çalışmayı çok arzuluyoruz çünkü ülkelerimiz arasındaki ortaklık çok güçlü. (Cumhurbaşkanı Tebbun ile) Avrupa ve Kuzey Afrika'daki durum hakkında konuştuk. Büyük gelişmeler fark ettiğimiz bu ortaklığı bölgede pekiştirmeye ve daha ileriye taşımaya çalışıyoruz” dedi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Genelkurmay Başkanı Şankariha, ABD’li yetkileri kabul etti.

Görüşmede Cezayir Genelkurmay Başkanlığı ile Savunma Bakanlığından general ve yetkililer ile ABD askeri delegasyon üyeleri hazır bulundu. Taraflar, iki ülke arasındaki işbirliği durumunu ve bunu daha da geliştirmenin yollarını ele aldı.

Ayrıca görüşmede, bölgesel ve uluslararası düzeylerde güvenlik bağlamı değerlendirildi ve ortak ilgi alanlarına ilişkin analizlerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Şankariha'nın geçen eylülde ABD’nin Cezayir Büyükelçisi Elizabeth Aubin’i kabul etmesi dikkati çekmişti. Cezayir Savunma Bakanlığı, yazılı açıklamasında, “Görüşme, iki ülke arasındaki ortak çıkar ve işbirliği konularını ele almak için iki taraf için bir fırsattı.” değerlendirmesini yapmıştı.