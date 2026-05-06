ABD'li Senatör Sanders'tan Trump ve Netanyahu’ya sert tepki: Artık yeter

ABD’li Senatör Bernie Sanders, İran, Lübnan ve Körfez ülkelerinde yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nu hedef aldı. Sanders, iki liderin sürdürdüğü politikaların bölgedeki çatışmaları derinleştirdiğini savundu.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’da şu ana kadar 3 bin 375 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26 bin 500 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Lübnan’daki kayıplara da değinen Sanders, ülkede 2 bin 702 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 311 kişinin yaralandığını ifade etti. Körfez ülkelerinde ise 28 kişinin öldüğünü, 289’dan fazla kişinin yaralandığını aktardı.

"Bitmek bilmeyen savaşlar, artık yeter"

Sanders paylaşımında, İsrail’de 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 bin 791 kişinin yaralandığını kaydederken, ABD tarafında da 13 askerin öldüğünü, 381 askerin yaralandığını bildirdi.

Çatışmaların bilançosuna ilişkin verileri paylaşan Sanders, "Trump ve Netanyahu'nun bitmek bilmeyen savaşları, artık yeter." ifadelerini kullandı.