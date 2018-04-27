ABD'li senatörlerden Türkiye'ye uçak satışını engelleme hamlesi

27 Nisan 2018

ABD'de üç senatör, Lockheed Martin şirketinin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını engellemek için ABD Senatosu'na teklif verdi.

Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat Partili Jeanne Shaheen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı davrandığını savunarak Türkiye'ye savaş uçağı satışının durdurulmasını istedi.

Lankford, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin stratejik kararları giderek ABD'nin çıkarlarına ters düşüyor. Bu nedenle hassas F-35 teknolojisini ve kapasitesini Erdoğan rejimine vermek giderek daha da riskli hale geliyor" ifadesini kullandı.

Üç senatör ayrıca Türkiye'de FETÖ'ye destek suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın durumunun da endişe verici olduğunu kaydetti.

,Haberi duyuran Reuters, ABD'nin Suriye'de YPG'ye verdiği destek nedeniyle son dönemde iki ülke arasında tansiyonun yüksek olduğunu belirtti.

İlk F-35'leri bu yıl alması beklenen Türkiye'nin 100'den fazla F-35 daha almak istediği belirtiliyor.

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Kaynak: Reuters