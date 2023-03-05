ABD’li yazar Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine aday

ABD'li yazar Marianne Williamson (70), 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını resmen duyurdu.

Williamson, başkent Washington'da yaptığı konuşmada, ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den resmen aday olduğunu açıkladı.

Ülkenin halihazırda pek çok zorlukla boğuştuğunu söyleyen Williamson, mevcut ekonomik düzen, sağlık sistemi ve Washington'daki mevcut statükoyu eleştirdi.

Williamson, resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada ise "Kırk yıldır binlerce kişinin travmalarıyla ilgileniyor olmamın, Amerika'yı onarmaya yardımcı olmak için nelerin gerekli olduğuna dair bana benzersiz bir bakış açısı kazandırdığını hissediyorum." ifadesini kullandı. Williamson, ABD'nin değerler ve doğru yoldan uzaklaştığı safhayı kapatıp, yeni bir başlangıç yapmak için başkanlığa aday olduğunu kaydetti.