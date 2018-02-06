ABD'nin 2022'de net enerji ihracatçısı olması öngörülüyor

06 Şubat 2018

Petrol ve doğalgazda hala dışa bağımlılığı devam eden ve dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan ABD'nin, 2022'de net enerji ihracatçısı konumuna gelmesinin öngörüldüğü bildirildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) uzun dönem projeksiyonlarının yer aldığı 2018 Yıllık Enerji Görünümü raporu yayınlandı.

Raporda, ABD'nin kaya petrolü ve kaya gazı üretiminin hızla artmaya devam edeceği, iç tüketiminin ise ılımlı artış kaydedeceği beklentilerine yer verildi. Raporda ayrıca, 1953'ten beri net enerji ithalatçısı olan ABD'nin, 2022'de net enerji ihracatçısı konumuna gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Ülkedeki petrol üreticileri için ekonomik koşulların 2038'e kadar uygun olacağı tahmini yapılan raporda, bu döneme kadar yüksek petrol fiyatlarının enerji ihracatını arttıracağına ve iç tüketimi düşüreceğine dikkat çekildi.

Raporda, 2038 yılından sonra ise teknolojideki gelişmelerin yavaşlaması ve enerji üretiminin daha az verimli bölgelere kayması nedeniyle ABD'nin enerji ihracatının azalmasının öngörüldüğü bildirildi.

Petrol fiyatlarının düşük kalması ve yeni enerji kaynaklarına ulaşılamaması durumunda ABD'nin net enerji ihracatçısı olmasının gerçekleşmeyeceği hakkında da uyarıda bulunuldu.

"Tüketimi en hızlı artış gösterecek enerji kaynağı doğalgaz"

Üretim maliyetlerinin düşük ve yeni enerji kaynaklarının bulunma ihtimalinin yüksek olması durumunda, ABD'nin enerji tüketimindeki artışın 2050 yılına kadar "ılımlı" gerçekleşmesinin bildirildiği raporda, ayrıca ABD ekonomisinin 2050'ye kadar yıllık ortalama yüzde 2,6 büyüme göstermesi durumunda, iç piyasada enerji tüketiminin de hızla artabileceği vurgulandı.

Raporda, 2018-2050 yıllarında petrol ve petrol ürünlerinin ABD'de en çok tüketilen enerji kaynağı olmasının beklendiği kaydedilirken, tüketimi en hızlı artış gösterecek enerji kaynağının da doğalgaz olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Söz konusu yıllar arasında ABD'de nükleer ve hidroelektrik santrallerden üretilen enerjinin nispeten sabit kalmasının öngörüldüğü raporda, 2050 yılına yaklaştıkça yenilenebilir enerji tüketiminin kömür tüketimini geride bırakacağının altı çizildi.

Kaynak: AA