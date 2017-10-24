ABD'nin bütçe açığı 1 trilyon doları geçebilir

24 Ekim 2017

Goldman Sachs, Trump yönetiminin vergi indirimi planının kasırga kurbanlarına yapılacak yardımların artıracağı harcamalar ve daha yüksek borçlanma tavanının etkisiyle ABD'nin bütçe açığının beklenenden çok daha yüksek olabileceğini bildirdi.

Goldman Sachs baş ekonomisti Jan Hatzius yatırımcıları bilgilendirmek için hazırladığı notta, ABD'nin bütçe açığının 2020 yılına kadar 1 trilyon doların üzerine çıkabileceğini ifade ederek, "Gelecek birkaç yıl için bütçe açığı tahminlerimizi, doğal felaketler için harcamaları, beklenen vergi indirimlerini ve artan harcama sınırlarını yansıtacak şekilde bir miktar yükselttik" dedi.

Goldman Sachs raporunda 2018 yılı için bütçe açığı tahminini 50 milyar dolar artırarak 750 milyar dolara yükseltirken, 2019 ve 2020 için tahminlerini 75'er milyar dolar artırarak 900 milyar dolar ve 1 trilyon 25 milyar dolara çıkardı.

ABD'de federal bütçe 30 Eylül'de sona eren 2017 mali yılında 666 milyar dolar açık vermişti.

Kongre Bütçe Ofisi ise federal bütçenin 2018'de 563, 2019'da 689 ve 2020'de ise 775 milyar dolar açık vereceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Foreks