ABD'nin dış ticaret açığı beş ayın en düşük seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı'nın ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre, ülkenin ihracatı ağustosta önceki aya göre yüzde 2 artışla 271,8 milyar dolara çıkarken, ithalatı ise yüzde 0,9 azalışla 342,2 milyar dolara geriledi.

Böylece ABD'nin dış ticaret açığı ağustosta aylık bazda yüzde 10,8 azalışla 70,4 milyar dolara indi.

5 ayın en düşük seviyesini gören ABD'nin dış ticaret açığının ağustosta 70,1 milyar dolar olacağı öngörülüyordu. ABD'nin dış ticaret açığı, temmuzda 78,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Çin'e karşı verilen dış ticaret açığı azaldı

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde düşüş kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre 2,6 milyar dolar azalarak 24,7 milyar dolara indi.

Ülkenin Kanada'ya karşı verdiği açık da 3,8 milyar dolar gerileyerek 3,9 milyar dolar oldu.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (19,1 milyar dolar), Meksika (14,3 milyar dolar), Vietnam (9,8 milyar dolar), İrlanda (8 milyar dolar), Tayvan (7,3 milyar dolar), Almanya (6,6 milyar dolar), Japonya (4,9 milyar dolar), Güney Kore (4,9 milyar dolar), İtalya (2,9 milyar dolar), Hindistan (2,7 milyar dolar), İsviçre (2,5 milyar dolar), Fransa (1,7 milyar dolar), Malezya (1,1 milyar dolar), İsrail (1 milyar dolar), Belçika (600 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği yerler ise Hollanda (5,5 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4 milyar dolar), Avustralya (1,9 milyar dolar), Hong Kong (1,6 milyar dolar), Brezilya (800 milyon dolar), Singapur (500 milyon dolar) ve Birleşik Krallık (300 milyon dolar) oldu.