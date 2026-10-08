ABD'nin İran savaşında 81 hava aracı kaybedildi veya kalıcı hasar aldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Kongre Araştırma Hizmetleri'nin raporuna göre, İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat’tan bu yana ABD’ye ait 81 hava aracı tamamen kaybedildi veya kalıcı hasar aldı.

Bilançoda uçak, helikopter ve insansız hava araçları yer aldı.

Maliyet 3,3 milyar dolara ulaşabilir

Raporda, Kongre Bütçe Ofisi'nin verilerine dayanılarak toplam maliyetin 1,9 milyar ile 3,3 milyar dolar arasında olacağı belirtildi.

Nihai tutarın, ABD Savunma Bakanlığı'nın hava araçlarını yenileme planlarına göre şekilleneceği kaydedildi.