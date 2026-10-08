ABD'nin İran savaşında 81 hava aracı kaybedildi veya kalıcı hasar aldı
İran savaşının ABD'nin hava araçlarında yarattığı kayıp ve hasarın maliyeti milyarlarca doları buluyor. ABD Kongre Araştırma Hizmetleri'nin raporuna göre, 28 Şubat'tan bu yana uçak, helikopter ve İHA'ların da aralarında bulunduğu 81 hava aracı tamamen kaybedildi veya kalıcı hasar aldı.
ABD Kongre Araştırma Hizmetleri'nin raporuna göre, İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat’tan bu yana ABD’ye ait 81 hava aracı tamamen kaybedildi veya kalıcı hasar aldı.
Bilançoda uçak, helikopter ve insansız hava araçları yer aldı.
Maliyet 3,3 milyar dolara ulaşabilir
Raporda, Kongre Bütçe Ofisi'nin verilerine dayanılarak toplam maliyetin 1,9 milyar ile 3,3 milyar dolar arasında olacağı belirtildi.
Nihai tutarın, ABD Savunma Bakanlığı'nın hava araçlarını yenileme planlarına göre şekilleneceği kaydedildi.