ABD'nin petrol ihracatında Çin sürprizi

09 Şubat 2018

ABD'de artan petrol üretimi, Çin'e petrol ihracatının da hızla artmasına ve böylece iki ülke arasında Çin lehine ticaret açığının azalmasına zemin hazırlıyor.

Reuters'ın analizine göre, ABD'nin petrol ihracatı yasağını 2015'te kaldırmasından bir yıl sonra Çin'e başlayan petrol ihracatı hızla artıyor.

Son dönemde ABD petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geride bırakırken, yıl sonuna dek Rusya'yı da geçerek birinci sıraya oturabileceği belirtiliyor.

ABD 2016'da serbest ticaretteki ortakları Güney Kore ve Japonya'ya petrol ihracatına başladığında çok az kişi Çin'in ABD petrolünün önde gelen alıcılarından biri olmasını bekliyordu. Ancak Thomson Reuters Eikon verilerine göre, ABD'nin Çin'e petrol ihracatı ocak ayında günlük 400 bin varile ulaşarak rekor kırdı. Petrol ihracatının değeri 1 milyar doları bulurken, aynı dönemde Çin'e LNG ihracatı da 300 milyon dolara ulaştı.

Ticaret açığı azalıyor

Bu ihracatın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık şikayet ettiği Çin lehine dev ticaret açığını da azaltması dikkat çekti.

Çin'in resmi rakamlarına göre, aralık ayında 25,55 milyar dolar olan ABD ve Çin arasındaki ticaret açığı, enerji ihracatındaki artışın etkisiyle ocak ayında 21,895 milyar dolara geriledi.

Öte yandan Çin'in petrol ithalatında OPEC ülkeleri halen açık ara farkla birinci. OPEC ülkelerinin ocakta Çin'e petrol ihracatının değeri 9,7 milyar dolar seviyesindeydi.

ABD ile Rusya arasında enerji rekabeti derinleşiyor

Kaynak: Reuters