"ABD'nin Rusya konusunda kafa karışıklığı yok"

18 Nisan 2018

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD'nin Rusya'ya hali hazırda bir dizi yaptırım uyguladığını ve gelecek için başka tedbirleri değerlendirdiğini söyledi.

Kudlow, Beyaz Saray'ın Moskova'ya yaklaşımında kara karışıklığı olmadığını belirterek,"Hali hazırda bir dizi yaptırım uyguladık ve ek yaptırımlar değerlendirilmekte, ancak henüz belirlenmedi" diye konuştu.

Kudlow ayrıca, ABD'nin bir noktada Japonya ile serbest ticaret anlaşması yapıldığını görmek istediğini söyledi. Ancak Kudlow, iki ülke arasında ticaret konusunda bazı farklılıklar olduğunu kaydederek, "Ticaret konusunda aramızda anlaşmazlıklar var. Biz bu anlaşmazlıkları çözeceğimizden umutluyuz" dedi.

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