ABD’nin “Tek Yıldız”ı sallanıyor!

Emre ERGÜL

Bayrağında 50 eyaletinin yıldızını taşıyan Amerika Birleşik Devletleri, başkanlık seçimlerine 280 gün kala “bölünme endişesi” ile karşı karşıya… Nedeni de “Tek Yıldızlı eyalet” olarak anılan Teksas… Teksas’ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbot, 10 Ocak’tan bu yana Demokrat Başkan Joe Biden ve yönetimine bayrak açmış durumda…

10 Ocak’ta başlayan gerginlikler zincirinin son halkası Yüksek Mahkeme’nin Meksika sınırına çekilen dikenli teller kaldırması yönünde 5’e 4 aldığı karar oldu. Kararı tanımayan Abbot, Biden’ın gönderdiği Ulusal Muhafızları da sınır hattına girmesine izin vermedi. Dahası eyalet sınır muhafızları, Vali’nin emriyle haftasonu itibarıyla sınırda konteynerlerden oluşan duvarın üzerine çekilen dikenli teller güçlendirmeye başladı.

Teksas-Beyaz Saray gerginliğinin diplomasi ile çözülmesi ümit edilirken, Cumhuriyetçi 25 eyalet, Teksas’a ve valisine destek verdiğini açıkladı; Biden yönetimini Meksika sınırındaki insan, uyuşturucu ve silah ticaretine karşı yeterli önlem almamakla suçladı.

Fox News’un haberine göre, milyarder George Soros da tartışmaya dahil oldu ve Teksas’ın Cumhuriyetçilerden Demokratlar’a geçmesi için kesenin ağzını açtı. Soros’un eyaletteki 5 sol eğilimli merkeze 3 milyon dolar mali yardım yaptığı ve seçim kampanyalarını artırmalarını istediği belirtiliyor. Durumu uzaktan keyifle izleyen ülke ise Rusya…

Eski Rusya Devlet Başkanı olan ve mevcut Devlet Başkanı Vladmiri Putin’in en yakın isimlerinden biri olan Dmitry Medvedev, X mesajında ABD’nin bir savaşa sürüklenebileceğini açıkladı: “Amerika’nın göçmen kriziyle mücadelesindeki yetersizliği… Valisi bile Beyaz Saray ve içindeki bunak yaşlı adamın ne düşündüğünü umursamadı ve dikenli tel örmeye devam etti.

Yaşananlar, Amerikan hegomanyasının bitişinin canlı örnekleridir.” Kriz, Teksas Valisi Abbott’un Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayıp, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmesiyle başlamıştı.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Kriz 10 Ocak’ta patlak verdi

10 Ocak: Teksas Eyalet Muhafızları, Ulusal Sınır Devriyeleri’nin Shelby Parkı’na güvenlik kameraları koymalarını engelledi. (Eyalet Muhafızları teknik olarak ABD Ordusu’nun bir parçası. Ancak ABD yasalarına göre, eyalet muhafızları, bulundukları eyaletin valisinden emir alırlar, federal merkezden değil.)

12 Ocak: Meksika, sınırı geçmeye çalışan iki çocuk ve bir kadının boğularak öldüğünü açıkladı.

15 Ocak: Teksas Eyalet Muhafızları, Ulusal Sınır Devriyeleri’nden birini durdurup sorguya aldı.

17 Ocak: ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Teksas’ın yerel yönetimini uyardı: “(Shelby Parkı’nın bulunduğu) sınırdaki Eagle Pass’te uyguladığınız ablukayı kaldırın.” Teksas Başsavcısı, “Teslim olmayacağız” dedi.

22 Ocak: Yüksek Mahkeme, dikenli tellerin kaldırılması kararını aldı.

23 Ocak: İç Güvenlik resmi mektupla Teksas’ı “Eagle Pass’i sınır devriyelerine açın” diye uyardı.

26 Ocak: İç Güvenlik uyarıyı yineledi. Teksaslı yerel yetkililer, dikenli teller güçlendirmeye başladı.

“Eyaletler ‘ulusal boşanma’ ile ayrılmalı”

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, Teksas krizi sonrası yaptığı çağrıda, ülkenin kırmızı (Cumhuriyetçi) ve mavi (Demokrat) eyaletlerinin “ulusal boşanma” ile ayrılması gerektiğini belirtti. ‘Ulusal boşanma’ ABD’de bir süredir dile getirilen bir siyasi terim. Anlam olarak bölünmeyi değil, siyasi olarak ayrı yönetilmeyi içeriyor.