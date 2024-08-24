ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı yeni askeri yardım paketi açıklandı

Açıklamada Ukrayna'ya HIMARS için ilave mühimmat, topçu mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavar füzeleri, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatın yanı sıra ambulans, yıkım ve tıbbi ekipman ile eğitim hizmetlerinin tedarik edileceği belirtildi.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 33'üncü yılını kutladığı ifade edilen açıklamada, bu yardımın ABD'nin 'Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına' bağlılığını ortaya koyduğu vurgulandı.