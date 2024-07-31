ABD'nin ulusal borcu yeni bir rekor kırdı

ABD Hazine Bakanlı­ğı'nın açıkladığı yeni veriler, brüt ulusal bor­cun 35.001.278.179.208,67 do­lara ulaştığını gösterdi. Bu dö­nüm noktası, ABD'nin Ocak 2024 başında 34 trilyon do­lar eşiğini aşamasından sade­ce aylar sonra gelirken, Eylül 2023'te 33 trilyon dolar sınırı­na ulaşılmıştı. Ulusal borç sa­dece 40 yıl önce 907 milyar dolar civarında seyrediyordu.

Federal Bütçe Komitesi Başkanı Maya MacGuineas, "Bu üzücü haber, mâli gidişa­tımızı takip eden herkes için hiç de şaşırtıcı değil. Geçen ay Kongre Bütçe Ofisi, Amerika­lıları kamu tarafından tutulan borcun üç yıl içinde ekonomi­deki payının yeni bir rekora doğru gittiği konusunda uyar­dı. Açık bu yıl 2 trilyon dolar, on yıl içinde ise 3 trilyon dolar olacak" diye konuştu.

Öte yandan Hazine Bakan­lığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 740 milyar dolara indirdi. Ba­kanlık, bu yılın temmuz-ey­lül ve ekim-aralık dönemleri­ne ilişkin borçlanma tahmin­lerini açıkladı. Açıklamada, Hazine'nin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 740 milyar dolar borçlanmasının beklendiği be­lirtildi. Eylül sonu nakit denge­sinin 850 milyar dolar olacağı­nın öngörüldüğü açıklamada, borçlanma tahmininin nisan­da duyurulan tahminden 106 milyar dolar düşük olduğu bil­dirildi. Bu yılın dördüncü çey­reğinde de 565 milyar dolar borçlanma ile aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar ol­ması bekleniyor.

Ifo: Alman ekonomisi krize saplandı

Almanya'nın önde gelen ekono­mik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitü­sü'nden (Ifo) Klaus Wohlrabe, Alman ekonomisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde olumlu yön­de bir gelişme beklemedikleri­ni belirterek, "Alman ekono­misi krize saplandı" ifadesini kullandı. Ifo'dan yapılan yazılı açıklamada, Anketler Merkezi Müdürü olan Wohlrabe'nin, Al­man ekonomisinde bu yılın ikin­ci çeyreğinde yaşanan yüzde 0.1'lik küçülmeye ilişkin değer­lendirmesine yer verildi.