ABD'nin ulusal borcu yeni bir rekor kırdı
ABD'de federal hükümet rekor bir hızla borç biriktirmeye devam ederken, ulusal borç ülke tarihinde ilk kez 35 trilyon doları aştı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yeni veriler, brüt ulusal borcun 35.001.278.179.208,67 dolara ulaştığını gösterdi. Bu dönüm noktası, ABD'nin Ocak 2024 başında 34 trilyon dolar eşiğini aşamasından sadece aylar sonra gelirken, Eylül 2023'te 33 trilyon dolar sınırına ulaşılmıştı. Ulusal borç sadece 40 yıl önce 907 milyar dolar civarında seyrediyordu.
Federal Bütçe Komitesi Başkanı Maya MacGuineas, "Bu üzücü haber, mâli gidişatımızı takip eden herkes için hiç de şaşırtıcı değil. Geçen ay Kongre Bütçe Ofisi, Amerikalıları kamu tarafından tutulan borcun üç yıl içinde ekonomideki payının yeni bir rekora doğru gittiği konusunda uyardı. Açık bu yıl 2 trilyon dolar, on yıl içinde ise 3 trilyon dolar olacak" diye konuştu.
Öte yandan Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 740 milyar dolara indirdi. Bakanlık, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı. Açıklamada, Hazine'nin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 740 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi. Eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğü açıklamada, borçlanma tahmininin nisanda duyurulan tahminden 106 milyar dolar düşük olduğu bildirildi. Bu yılın dördüncü çeyreğinde de 565 milyar dolar borçlanma ile aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olması bekleniyor.
Ifo: Alman ekonomisi krize saplandı
Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nden (Ifo) Klaus Wohlrabe, Alman ekonomisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde olumlu yönde bir gelişme beklemediklerini belirterek, "Alman ekonomisi krize saplandı" ifadesini kullandı. Ifo'dan yapılan yazılı açıklamada, Anketler Merkezi Müdürü olan Wohlrabe'nin, Alman ekonomisinde bu yılın ikinci çeyreğinde yaşanan yüzde 0.1'lik küçülmeye ilişkin değerlendirmesine yer verildi.