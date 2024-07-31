  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. ABD'nin ulusal borcu yeni bir rekor kırdı
Takip Et

ABD'nin ulusal borcu yeni bir rekor kırdı

ABD'de federal hükümet rekor bir hızla borç biriktirmeye devam ederken, ulusal borç ülke tarihinde ilk kez 35 trilyon doları aştı.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD Hazine Bakanlı­ğı'nın açıkladığı yeni veriler, brüt ulusal bor­cun 35.001.278.179.208,67 do­lara ulaştığını gösterdi. Bu dö­nüm noktası, ABD'nin Ocak 2024 başında 34 trilyon do­lar eşiğini aşamasından sade­ce aylar sonra gelirken, Eylül 2023'te 33 trilyon dolar sınırı­na ulaşılmıştı. Ulusal borç sa­dece 40 yıl önce 907 milyar dolar civarında seyrediyordu.

Federal Bütçe Komitesi Başkanı Maya MacGuineas, "Bu üzücü haber, mâli gidişa­tımızı takip eden herkes için hiç de şaşırtıcı değil. Geçen ay Kongre Bütçe Ofisi, Amerika­lıları kamu tarafından tutulan borcun üç yıl içinde ekonomi­deki payının yeni bir rekora doğru gittiği konusunda uyar­dı. Açık bu yıl 2 trilyon dolar, on yıl içinde ise 3 trilyon dolar olacak" diye konuştu.

Öte yandan Hazine Bakan­lığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 740 milyar dolara indirdi. Ba­kanlık, bu yılın temmuz-ey­lül ve ekim-aralık dönemleri­ne ilişkin borçlanma tahmin­lerini açıkladı. Açıklamada, Hazine'nin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 740 milyar dolar borçlanmasının beklendiği be­lirtildi. Eylül sonu nakit denge­sinin 850 milyar dolar olacağı­nın öngörüldüğü açıklamada, borçlanma tahmininin nisan­da duyurulan tahminden 106 milyar dolar düşük olduğu bil­dirildi. Bu yılın dördüncü çey­reğinde de 565 milyar dolar borçlanma ile aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar ol­ması bekleniyor.

 Ifo: Alman ekonomisi krize saplandı

 Almanya'nın önde gelen ekono­mik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitü­sü'nden (Ifo) Klaus Wohlrabe, Alman ekonomisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde olumlu yön­de bir gelişme beklemedikleri­ni belirterek, "Alman ekono­misi krize saplandı" ifadesini kullandı. Ifo'dan yapılan yazılı açıklamada, Anketler Merkezi Müdürü olan Wohlrabe'nin, Al­man ekonomisinde bu yılın ikin­ci çeyreğinde yaşanan yüzde 0.1'lik küçülmeye ilişkin değer­lendirmesine yer verildi.