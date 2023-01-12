Abdül Hamid Muhammed Dibeybe: Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz

Başbakan Dibeybe’nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tevabil Menekşe’nin görev süresinin sona ermesi sebebiyle, Büyükelçi Kenan Yılmaz ve ateşelik çalışanlarını kabul etti.

“Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz” diyen Dibeybe, çalışma süresi boyunca olumlu işbirliğinden dolayı Menekşe’ye teşekkür etti.

Türkiye ile Libya arasında güçlü tarihi bağların yanı sıra iki güvenlik, askeri ve ekonomik alanlarda çok sayıda anlaşma bulunuyor. Dibeybe en son 2 Eylül 2022’de İstanbul’a gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dibeybe’yi kabul etti. Vahdettin Köşkü’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.