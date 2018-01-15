15 Ocak 2018

Almanya'da Sosyal Demokrat parti (SPD) lideri Martin Schulz, Avrupa Birliği'nin (AB) finansal konuları gözetleyecek ve denetleyecek bir maliye bakanına sahip olması gerektiğini söyledi.

ZDF'ye konuşan Schulz, Başbakan Angela Merkel liderliğindeki muhafazakarlar ile bir koalisyon hükümeti kurmak için ortaya koydukları taslak çalışmaya işaret ederek, "Ortaya konan belge Avrupa siyaseti için bir dönüm noktası" dedi.

Belgede koalisyon ortağı olacak partilerin Fransa Devlet Başkanı Macron ile iddialı AB reform önerileri üzerinde yakın çalışma içinde olunacağı taahhütü verdiklerine işaret eden Schuls, "AB'nin bir maliye bakanı olacak" dedi.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri için anlaşma sağlandı