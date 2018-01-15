ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

"AB'nin bir maliye bakanı olacak"

Almanya'da Sosyal Demokratların lideri Martin Schulz, AB'nin finansal konuları denetleyecek bir maliye bakanına sahip olması gerektiğini söyledi.

AB'nin bir maliye bakanı olacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Almanya'da Sosyal Demokrat parti (SPD) lideri Martin Schulz, Avrupa Birliği'nin (AB) finansal konuları gözetleyecek ve denetleyecek bir maliye bakanına sahip olması gerektiğini söyledi.

ZDF'ye konuşan Schulz, Başbakan Angela Merkel liderliğindeki muhafazakarlar ile bir koalisyon hükümeti kurmak için ortaya koydukları taslak çalışmaya işaret ederek, "Ortaya konan belge Avrupa siyaseti için bir dönüm noktası" dedi.

Belgede koalisyon ortağı olacak partilerin Fransa Devlet Başkanı Macron ile iddialı AB reform önerileri üzerinde yakın çalışma içinde olunacağı taahhütü verdiklerine işaret eden Schuls, "AB'nin bir maliye bakanı olacak" dedi.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri için anlaşma sağlandıAlmanya'da koalisyon görüşmeleri için anlaşma sağlandı

 

Almanya AB Martin Schulz

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.