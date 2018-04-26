AB'nin en borçlu ülkesi açıklandı

26 Nisan 2018

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin borç oranlarını açıkladı.

Rapora göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 178,6’sına denk gelen Yunanistan, Avrupa Birliği’nin en borçlu ülkesi konumunda.

Yunanistan’ı, yüzde 131,8 ile İtalya ve yüzde 125,7 ile Portekiz takip ediyor.

AB’nin en az borca sahip ülkesi ise borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 9’una tekabül eden Estonya oldu.

Genel olarak geçtiğimiz 2017 yılında, AB üyesi ülkelerde borç ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki oran, 2016’ya göre yüzde 83,3’den 81,6’ya geriledi.

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