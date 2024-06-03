AB’nin kemer sıkma politikaları protesto edildi

Meydanda elinde dövizlerle toplanan eylemciler, Belçika Centrale Generale (Belçika Genel Merkez) Sendikası'nın adına söz alan Eylem Aydemir'in konuşmasını dinledikten sonra protesto gösterilerine devam etti. 'Kemer sıkma politikası' adı altında yapılan kesintilere son verilmesine dair hükümete çağrıda bulunan halk, bu talebini meydana astığı pankartlar aracılığıyla da yineledi.

Sendikalarını temsil eden kırmızı renk mont ve yelek giyen göstericiler, 'Kamu hizmetime dokunma', 'Kamunun imkanlarını artırın', 'Kamu hizmetini kısmayın' yazan dövizler açtı.

Sendika sözcüsü Eylem Aydemir, Belçika'nın kemer sıkma politikaları uygulamaması gerektiğini söyledi. İşçilerin daha önce de pek çok olumsuz sonuçları olan kemer sıkma dönemleri yaşadığını anımsatan Aydemir, "Her zaman olduğu gibi bu kemer sıkma politikalarının bedelini yine işçiler ödeyecek. Bunun kamu hizmetlerinde bütçe kesintisi, sosyal haklarımıza saldırı ve işçi çıkarma anlamına geldiğini tarih bize zaten gösterdi." diye konuştu.

Belçika, en yüksek kamu borç oranına sahip ülkeler arasında

AB'nin yeni mali kuralları çerçevesinde Belçika'nın kamu harcamalarını ve bütçe açığını azaltması öngörülüyor. AB içinde en yüksek kamu borç oranına sahip ülkeler arasında yer alan Belçika'nın mali reformla kemer sıkması ve yılda yaklaşık 30 milyar Euro tasarruf etmesi gerekecek. Bu durumda Belçika'nın sağlık, eğitim, ulaşım gibi sosyal harcamalarda ciddi miktarda kesinti yapması beklenirken işçiler bu kesintilere karşı çıkıyor.