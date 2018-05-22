AB'nin vergi teklifi, Trump'ı tatmin etmedi

22 Mayıs 2018

Avrupa'nın, çelik ve alüminyuma uygulanacak ABD gümrük vergilerinin kaldırılması karşılığında, pazarlarını Amerikan otomobilleri ve diğer mallarına açma teklifinin, Washington'u tatmin edemediği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle ithal çelikten yüzde 25, ithal alüminyumdan yüzde 10 vergi alınacağını açıklamış ancak görüşmelerin sonucunun beklenmesi için AB üreticilerine 1 Haziran'a kadar muafiyet tanımıştı.

AB liderleri ise geçen hafta bir karar alarak, Amerikan sanayi ürünlerinin Avrupa'ya daha kolay girişini görüşmeye hazır olduklarını söylemiş ancak karşılığında ABD'nin verdiği çelik ve alüminyum muafiyetinin kalıcı olmasını şart koşmuşlardı.

Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bu konuyu görüştüğünü ancak Washington'un tatmin olmuş görünmediğini söyledi. AB ticaret bakanlarının bugün yapacağı toplantıdan önce konuşan Malmstrom, "Galiba teklifimizi yeterli bulmuyorlar" dedi.

"Haziran'da yeni bir kilitlenme yaşayacağız"

Lüksemburg Ticaret Bakanı Jean Asselborn da, "Sanırım 1 Haziran'da yeni bir kilitlenme yaşayacağız. Amerikalılara yapacağımız tekliflerde belki bir adım daha atabiliriz. Belki kotalarla ilgili bir adım atabiliriz. Her şey açık ama çok da zor" dedi.

AB ile ABD arasında görüşülecek konular arasında, "otomobiller dahil sanayi ürünlerine ve kamu ihalelerine daha büyük pazar erişimi sağlanması, başta sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olmak üzere enerji, düzenleyici kurumlar arasında işbirliği imkanları ve Dünya Ticaret Örgütü'nde reform yapılması" yer alıyor.

Ekonomisi güçlü ihracata dayalı olan Almanya, bir ticaret savaşının yaşanmaması için büyük çaba gösteriyor. Almanya, AB önerilerinin bir "ilk adım" olduğunu ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir uzlaşma için yapılacak görüşmelerin yoğun geçeceğini belirtiyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier da, konuyla ilgili olarak "Zaman tükeniyor... Listede neler olduğunu biliyoruz; şimdi birlikte güzel bir yemek yemeliyiz; bence bu mantıklı olur" dedi.

ABD şimdiye kadar çelik ve alüminyum ithal ettiği ülkelerden sadece Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye gümrük vergisi muafiyeti tanıdı ancak karşılığında bu ülkeleri ithalat kotalarına mecbur etti.

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Kaynak: Reuters