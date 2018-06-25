Abraaj yönetim kurulunda üst düzey veda
Abraaj'ın yatırım birimi eş CEO'ları Selçuk Yorgancıoğlu ve Omar Lodhi yönetim kurulundaki görevlerinden ayrıldı.
Dubai merkezli özel sermaye fonu Abraaj'ın yatırım yönetimi biriminin eş CEO'ları yönetim kurulundaki görevlerinden ayrıldı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada Selçuk Yorgancıoğlu ve Omar Lodhi'nin Abraaj Investment Management Ltd'nin (AIML) yönetim kurulunda artık yer almayacakları ifade edildi, ancak eş CEO ünvanlarında değişiklik olmadığı belirtildi.
Abraaj geçen hafta Latin Amerika, Sahra altı Afrikası, Kuzey Afrika ve Türkiye'deki fon yönetim faaliyetlerini ABD'li yatırım yönetimi şirketi Colony Capital'a satmaya karar vermişti.
Cayman Adaları mahkemesi, yine geçen hafta Abraaj Holdings ve AIML'nin tasfiyesi için şirkete yönetici atamıştı.
Kaynak: Reuters