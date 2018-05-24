AB'ye destek 35 yılın zirvesinde

24 Mayıs 2018

Eurobarometer anketine göre AB vatandaşlarının birlik üyeliğine destekleri, son 35 yılın en yüksek seviyesine çıktı.Vatandaşların güçlü bir çoğunluğu, AB üyeliğinin kendi ülkeleri için kesinlikle bir güç olduğunu ifade ettiler.

Avrupa Parlamentosu tarafından yaptırılan Eurobarometer araştırmasının bahar sonuçlarına göre AB vatandaşlarının yüzde 67'si, birliğe üyeliğin kendi ülkeleri için faydalı olduğuna inandıklarını ifade ettiler. Bu, 1983'ten bu yana görülen en yüksek oran oldu.

AB'ye üyeliğin kendi ülkeleri için iyi olmadığına inananların oranı ise yüzde 23'te kaldı.

Ekim ayında yayınlanan ankette AB'ye güven yüzde 64 olurken, 2011 yılında bu oran yüzde 52'ye kadar inmişti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Eurobarometer araştırması sonrasında 26 Mayıs'ta İngiltere hariç 27 AB üyesi ülkede yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa'nın entegrasyonu taraftarı partilerin galip geleceklerini tahmin ettiğini söyledi.