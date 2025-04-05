Adolf Hitler ölmemiş olabilir! CIA'nin gizli belgeleri tarihi yeniden yazıyor: Nazi oteli, gizli muhbirler ve Arjantin..

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) gizliliğini kaldırdığı belgeler, Adolf Hitler’in 1945’te Berlin’de intihar etmediği ve yıllarca Güney Amerika’da yaşadığına dair çarpıcı iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Yayımlanan belgelerde, Nazi liderinin ölümünün ardından ABD istihbaratının en az 1955 yılına kadar Hitler’in izini sürdüğü görülüyor. Bu süreçte Kolombiya ve Arjantin gibi ülkelerde Hitler’e benzeyen kişilerin görüldüğü ve bazı eski Nazi subaylarının bu iddiaları doğrular ifadeler verdiği ortaya çıktı.

Yıllar süren gizli operasyonlar

CIA’in 1950’li yıllarda Güney Amerika’daki saha ajanları aracılığıyla yürüttüğü çalışmalarda, Hitler’in hâlâ hayatta olduğuna ve adını değiştirerek saklandığına inanıldığı anlaşılıyor.

1954 yılında Kolombiya’da çekilen bir fotoğraf, CIA dosyalarına “Adolf Schrittelmayor” ismiyle giriyor. Fotoğraftaki kişinin Hitler’e olan benzerliği dikkat çekiyor.

Arjantin’de "nazi"lerle bağlantılı otel

Daily Mail'de yer alan ve CIA raporlarına dayanan habere göre, Hitler’in Arjantin’in La Falda kentindeki bir otelde saklandığı öne sürülüyor. Otelin sahiplerinin Nazi sempatizanı olduğu ve Hitler’in Almanya’daki tatillerinde bu otelde konakladığı bilgisi dikkat çekiyor. ABD Savaş Bakanlığı, savaşın bitiminde bu bağlantıyı FBI’a bildirmiş.

CIA muhbiri: Her ay görüşüyordum

Belgelerde yer alan CIMELODY-3 kod adlı muhbir, Venezuela’da görüştüğü eski SS subayı Phillip Citroenin Hitler’le düzenli temas kurduğunu iddia ediyor. Citroen’in, “Savaşın üzerinden 10 yıl geçtiği için artık yargılanamaz” dediği ve Hitler’in başka bir isimle rahatça yaşadığına inandığı aktarılıyor.

CIA kapatmıştı, Arjantin yeniden açtı

1955 yılında CIA bu dosyayı “ilerleme kaydedilemediği” gerekçesiyle kapatsa da, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin 2025’te Nazilere dair tüm gizli belgeleri kamuya açma kararı, bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Milei’nin kararıyla birlikte “fare hatları” olarak bilinen Nazi kaçış güzergâhlarının ayrıntılarının da gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Fare hatları ve operasyon "Kağıt Klips"

Nazilerin savaş sonrası Güney Amerika’ya kaçmak için kullandığı “fare hatları” üzerinden Arjantin, Şili ve Brezilya gibi ülkelere ulaştığı biliniyor. Aynı dönemde ABD, “Kağıt Klips Operasyonu” kapsamında 1.600’den fazla Alman bilim insanını ülkeye getirerek istihdam etmiş, ancak bu kişilerin bazıları Nazi rejimiyle doğrudan ilişkili çıkmıştı.

Adolf Hitler gerçekten intihar mı etti?

Adolf Hitler’in 30 Nisan 1945’te Berlin’de intihar ettiği, eşi Eva Braun ile birlikte yakılarak kimlik tespiti yapılamayacak hâle getirildiği resmi olarak kabul edilse de, CIA’in yıllarca onu takip etmesi bu versiyona alternatif senaryolara kapı aralıyor. Hitler gerçekten intihar etmemiş olabilir...