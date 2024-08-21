Afganistan, raporlarını reddettiği BM yetkilisinin ülkeye girişini yasakladı

Afganistan yönetimi, BM Afganistan Özel Raportörü Richard Bennett'in ülkeye girişini yasakladı. Hükümet Sözcüsü Mücahid, BM raportörü Bennett'e itibar etmediklerini ve Afganistan'a seyahat etme izninin bulunmadığını belirterek nedenini ise "Afganistan aleyhine propaganda" olarak tanımladı.

Mücahid, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bennett'in Afganistan'a gelmesi yasaklandı çünkü Afganistan'a yönelik propaganda yapmakla görevliydi. Güvenebileceğimiz biri değil. Kendisi Afganistan'da bulunmuyor ve propaganda ile meşgul olduğu için gelme izni de yok. Küçük konuları büyütüyordu ve diğer kurumlara da yanlış bilgiler veriyordu. Bu nedenle Afganistan'da yasaklı."

Ülke aleyhine propoganda iddiası

Mücahid, söz konusu kurumların Afganistan'da meydana gelen olumlu gelişmeleri görmeyip, zayıf gördükleri konulara odaklandığını dile getirerek "Afganistan aleyhine propaganda yapılması için çabalıyorlar" dedi. Ağustos 2021'de yönetime geldiklerinde genel af ilan ettiklerini anlatan Mücahid, raporlara konu olan ve genel affı ihlal eden görevlilerin ise cezalandırıldığını ifade etti.

Bennett, Nisan 2022'de BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü olarak atanmıştı. Bennett, Afganistan'daki insan haklarının durumuna ilişkin mevcut yönetime eleştirilerde bulunmuştu.