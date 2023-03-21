Afganistan ve Pakistan'da 6,5 şiddetinde deprem
Afganistan ve Pakistan'ın kuzeyinde 6,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bile hissedildiği aktarılıyor.
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Uluslararası haber ajansları, Afganistan ve Pakistan'ın kuzeyindeki, Tacikistan'ın ise güneyindeki birçok kenti sallayan şiddetli bir deprem meydana geldiğini belirtti.
Sarsıntının, Tacikistan, Türkmenistan hatta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dahi hissedildiği aktarılıyor.
Depremin merkez üssü Afganistan'ın kuzeyi
Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin merkez üssünün Afganistan'ın kuzeyi, büyüklüğünün ise 6,5 olduğunu açıkladı.