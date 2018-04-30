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Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı

Afganistan'da NATO konvoyuna saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı
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Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyuna yönelik intihar saldırısında 11 sivilin öldüğü bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Basın Danışmanı Kasim Afgan, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla NATO bünyesinde görev yapan ve Daman ilçesinde devriye gezen Romanyalı askerlerin konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

Afgan, saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralananlar arasında 5 Romanyalı asker bulunuyor.

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Kaynak: AA

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