Afganistan'da otele bomba: Üç kişi öldü
Afganistan'ın Host vilayetinde bir otele düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Host Emniyeti'nin açıklamasında, saldırının Host'un merkezindeki Kari Zadran adındaki bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre bombalı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Görgü tanıkları ise saldırı sırasında otelin içerisinde Pakistan Taliban'ı (TTP) üyelerinin bulunduğunu iddia etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.