AGİT PA 2023 sonbahar oturumu, Özbekistan’da gerçekleştirilecek

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vladimir Norov, Lodz'da düzenlenen AGİT Dışişleri Bakanları Konseyinin 29'uncu toplantısı kapsamında AGİT PA Başkanı Margareta Cederfelt ile bir araya geldi.

Görüşmede, Özbekistan ile AGİT PA arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili meseleler gözden geçirilirken, Özbekistan'da gelecek sene düzenlenecek AGİT PA'nın sonbahar oturumuyla ilgili organizasyon konuları da detaylı ele alındı.

Dışişleri Bakanı Norov, Cederfelt’e ülkede hayata geçirilmekte olan kapsamlı değişim ve reformlar, Özbekistan’ın yeni kalkınma stratejisinin ana hedeflerinden olan parlamento ve siyasi partilerin rolünün artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.