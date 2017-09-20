AIFC'nin hedefi 40 milyar dolarlık yatırım

20 Eylül 2017

Kazakistan’daki Uluslararası Astana Finans Merkezi (AIFC), 2025 yılına kadar 40 milyar dolar yatırım çekmeyi planlıyor.

AIFC Müdürü Kayrat Kelimbetov, düzenlediği basın toplantıda gazetecilerin soruları üzerine, merkezin Orta Asya bölgesinde, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Tek Kuşak Tek Yol projesi çerçevesinde bölgesel ve teknolojik merkez rolünü üstlenebileceğini söyledi.

Vergi kolaylıkları sayesinde yatırım çekmeyi planladıklarını söyleyen Kelimbetov, Dubai ve Abu Dabi finans merkezleri örneğinde olduğu gibi 50 yıllık süreyle vergi kolaylıklarının sağlanacağını dile getirdi.

Kelimbetov, AIFC'de yatırımın korunması için bağımsız mahkeme ve tahkim merkezi imkanlarının yer aldığını aktardı.

Yerel kanunlara göre AIFC katılımcılarına ve onların ailelerine 5 yıllık vize verileceğini söyleyen Kelimbetov, “Bu yatırımcı çekmeyi sağlayan düzenleyici bir sistemdir.” ifadelerini kullandı.

Kelimbetov, merkezin ülke ekonomisine erişimi sağladığını dile getirerek, “Ön hesaplamalara göre, 2025 yılına kadar merkez üzerinden 40 milyar dolar yatırım çekmeyi bekliyoruz.” dedi.

AIFC, 2015'te Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kararı üzerine kurulmuştu.

Kaynak: AA