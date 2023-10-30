Ailesi açıkladı: Hamas'ın kaçırdığı dövme sanatçısı kadın hayatını kaybetti
Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze'ye kaçırdığı dövme sanatçısı Shani Louk'un hayatını kaybettiği açıklandı.
Hamas militanları, 7 Ekim'de İsrail'e saldırarak çok sayıda kişiyi öldürmüş, 200'den fazla kişiyi de Gazze'ye kaçırmıştı.
Kaçırılanlar arasında bir müzik festivaline katılan 22 yaşındaki Almanya - İsrail çifte vatandaşı Shani Louk da yer alıyordu. İşkence yapıldığı belirtilen kadının ailesi, kızlarının ölmediğine inandıklarını söylemişti.
Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Shani Louk'un annesi Ricarda Louk, kızının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ricarda Louk, kızının cansız bedeninin bulunamadığını ancak kafatası kemiği parçası üzerinde DNA testi yapıldığını belirtti.
'Saldırı günü öldü'
Kızının muhtemelen 7 Ekim'de öldürüldüğü tahminini dile getiren Louk, terör saldırısı sırasında başına isabet eden bir kurşunla ölmüş olabileceğini ifade etti.
Ailenin verdiği bilgilere göre, 22 yaşındaki Shani Louk Necef Çölü'nde düzenlenen müzik festivaline katıldığı sırada Hamas tarafından öldürüldü.