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Airbus, Bombardier ile C-Serisi ortaklığına girdi

Airbus, Bombardier'in C serisi jet programının çoğunluk hisselerini satın alıyor.

Airbus, Bombardier ile C-Serisi ortaklığına girdi
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Airbus, Bombardier'in C seriji jet programının çoğunluk hisselerini satın alıyor

Avrupalı uçak üreticisi Airbus SE, Kanada merkezli Bombardier'in C Serisi jet programının çoğunluk hisselerini satın almak için anlaştı.

Foreks'teki yer alan haberde, yapılan anlaşmaya göre Airbus, Bombardier'in C Serisi programını yüzde 50,01 hissesini alacak. Bu satın alma karşılığında nakit ödeme yapmayacağı ifade edildi. Airbus, Bombardier C Serisi için tedarik, satış, pazarlama ve müşteri desteği alanlarında katkı verecek.

Airbus'a hisse satışı sonrası C Serisi'nde Bombardier'in payı yüzde 31 olurken, Investissement Quebec'in hissedi ise yüzde 19 oldu.

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