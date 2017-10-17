Airbus, Bombardier ile C-Serisi ortaklığına girdi
Airbus, Bombardier'in C serisi jet programının çoğunluk hisselerini satın alıyor.
Airbus, Bombardier'in C seriji jet programının çoğunluk hisselerini satın alıyor
Avrupalı uçak üreticisi Airbus SE, Kanada merkezli Bombardier'in C Serisi jet programının çoğunluk hisselerini satın almak için anlaştı.
Foreks'teki yer alan haberde, yapılan anlaşmaya göre Airbus, Bombardier'in C Serisi programını yüzde 50,01 hissesini alacak. Bu satın alma karşılığında nakit ödeme yapmayacağı ifade edildi. Airbus, Bombardier C Serisi için tedarik, satış, pazarlama ve müşteri desteği alanlarında katkı verecek.
Airbus'a hisse satışı sonrası C Serisi'nde Bombardier'in payı yüzde 31 olurken, Investissement Quebec'in hissedi ise yüzde 19 oldu.