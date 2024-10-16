Airbus, zararlar nedeniyle 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Avrupalı havacılık devi Airbus, uzay sistemlerindeki zararların artması sebebiyle savunma ve uzay bölümünde önemli bir iş gücü kesintisine gitmeyi planlıyor. Şirket, yaptığı açıklamada, 2026 ortasına kadar Savunma ve Uzay bölümü bünyesindeki 2 bin 500 pozisyonun azaltılacağını belirtti.

Airbus, özellikle zarar eden Uzay Sistemleri departmanında "karmaşık iş ortamı" nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve yeni tedbirlerin zorunlu hale geldiğini duyurdu. Açıklamada, işten çıkarmaların detaylarının sendikalarla yapılacak görüşmeler sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Bu işten çıkarmaların büyük bölümünün Almanya'daki savunma biriminde gerçekleşmesi bekleniyor. Airbus Savunma ve Uzay Bölümü Üst Yöneticisi Michael Schoellhorn, sektördeki zorluklara dikkat çekerek, "Daha hızlı, yalın ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Airbus’ın savunma ve uzay bölümü, yılın ilk yarısında 989 milyon Euro zarar açıklamıştı.

Öte yandan, Airbus'ın en büyük rakibi ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing de 12 Ekim’de iş gücünün yüzde 10’una denk gelen 17 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu