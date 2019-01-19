Akdeniz'de göçmen faciaları: 170 ölü veya kayıp

19 Ocak 2019

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarından elde bilgiler ışığında, İspanya-Fas arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 53 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Denizde 24 saat mahsur kaldıktan sonra bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan bir kişinin Fas'ta tedavi altına alındığı, Fas ve İspanya kurtarma gemilerinin son birkaç gündür batan tekneyi aramasına rağmen sonuca ulaşamadığı ifade edildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de meydana gelen yeni yılın en büyük düzensiz göçmen faciasına ilişkin, "Akdeniz'deki trajedinin devam etmesine müsaade edilemez. Avrupa'nın kapısı önünde ölen çok sayıdaki insanı görmezden gelemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Grandi, düzensiz göçmenlerin kurtarılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Akdeniz'de facia

İtalyan donanmasının Akdeniz'de rapor ettiği diğer bir deniz kazasında da 117 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğu aktarıldı. Hayatta kalan 3 kişinin tedavi edilmek üzere Lampedusa Adası'na götürüldüğü bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünün İtalya'daki Sözcüsü Flavio Di Giacomo, İtalyan Donanması'na ait helikopter tarafından kurtarılan ve Lampedusa Adası'nda hastaneye getirilen 3 düzensiz göçmenden aldıkları bilgileri basınla paylaştı.

Di Giacomo, "Lampedusa'da bulunan, kurtarılan 3 kişi bize botta 120 kişi olduklarını söyledi. 11 saat denizde yol aldıktan sonra botun batmaya ve içindekilerin boğulmaya başladığını anlattılar. Birilerinin kendilerini kurtarması için üç saat denizde kalmışlar. Kayıp olan 117 kişi arasında biri hamile 10 kadın, biri 2 aylık iki bebek de var." diye konuştu.

Di Giacomo, 3 düzensiz göçmenin ayrıca "Libya'ya dönmektense ölmek daha iyi." dediğini de aktardı.

BMMYK verilerine göre, 2018'de Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 262 düzensiz göçmen Akdeniz sularında yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA