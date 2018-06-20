Akkuyu’nun eski yöneticisine gözaltı

20 Haziran 2018

Kerim ÜLKER

Rus devlet şirketi Inter RAO’nun Yönetim Kurulu Üyesi Karina Tsurkan, Rus gizli servisi FSB tarafından göz altına alındı. Rus basınında da geniş yer bulan Tsurkan’ın hangi ülkeye casusluk yaptığı ise açıklanmadı. Inter RAO’nun Ticaret Birimi’ni yöneten Tsurkan, için 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Tsurkan, Türkiye’yi yakından tanıyan bir isim.

2017'de görevini devretmişti

Tsurkan, Türkiye’nin ilk nükleer santrali unvanını almaya hazırlanan Rusya’nın yaklaşık 20 milyar dolara yapacağı Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu’nda da yer almıştı. 2017’de görevinden istifa eden Tsurkan’ın yerine Yönetim Kurulu Üyesi unvanıyla Cüneyd Zapsu atanmıştı. İstihbarat servisi FSB’nin, Tsurkan ile birlikte Rusya Enerji Bakan Yardımcısı unvanına sahip üst düzey bir ismin daha ofisine baskın yaptığı iddia ediliyor.