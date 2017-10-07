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AKPM başkanlığına iki aday

İspanyol politikacı Agramunt'un istifasıyla boşalan AKPM başkanlığı için pazartesi günü 2 aday yarışacak.

AKPM başkanlığına iki aday
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) başkanlığı için Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, Pedro Agramunt'un istifasıyla boşalan başkanlık için Kıbrıs Rum kesiminden Stella Kyriakides ve Litvanya'dan Emanuelis Zingeris'in aday olduğu belirtildi.

İki üyenin de seçime girmek için gerekli olan en az 10 üyenin yazılı desteğini kazandığına işaret edilen açıklamada yeni başkanın pazartesi günü başlayacak AKPM Güz Dönemi Genel Kurulunun ilk oturumunda seçileceği kaydedildi.

AKPM kuralları gereği, seçimin ilk iki turunda mutlak çoğunluk, üçüncü turda ise basit çoğunluğu sağlayan aday başkan seçilecek.

İlk üç turda adaylardan biri yeterli oyu alamazsa en yaşlı aday seçilmiş sayılacak.

Seçilen aday, ocak ayına kadar AKPM başkanlığı görevini yürütecek.

AKPM Başkanı Agramunt istifa ettiAKPM Başkanı Agramunt istifa etti

 

Kaynak: AA

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