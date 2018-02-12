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Alibaba'dan Bulgaristan'da ikinci hamle

Alibaba, Burgaz’daki lojistik merkezi yatırımı sonrası, Filibe kentinde de bir yatırım planlıyor.

Alibaba'dan Bulgaristan'da ikinci hamle
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Çinli e-ticaret devi Alibaba, Avrupa’dan gelen siparişler çerçevesindeki tedariklerin gerçekleştirileceği bir lojistik merkezi kurulması için Trakya Ekonomi Bölgesi ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ekonomi Bakanlığının 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, Bulgaristan’da üretilmiş ürün ve gıdaların yurt dışı pazarlara arzı projenin bir parçası. Daha önce lojistik merkez için Burgaz’ı seçmiş olan Alibaba’nın artık Filibe’ye ilgisinin olduğu anlaşılıyor.

2018 yılında Alibaba projesi haricinde Trakya Ekonomi Bölgesi’nde daha 12 projenin başlatılması gündemde. 10 milyon 700 bin metre kare üzerinde kurulmuş olan Bölge’de halihazırda 1,5 milyar euro büyüklüğünde yatırım yapılmış durumda.

Son dakika alibaba

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