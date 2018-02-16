Alibaba'nın kurucusu, film yıldızı oldu

16 Şubat 2018

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketin yayınladığı "Kung Fu" filminin başrolünde kameraların karşısına geçti.

Alibaba'nın "Çin'in Yeni Yılı" için yayınladığı "Gongshoudao" isimli filmde Ma, tai chi tekniğiyle düşmanlarını yenen bir kahraman olarak görülüyor. Filmde dünyaca ünlü oyuncu Jet Li de rol alıyor.

Alibaba'nın video platformu Youku'da izleyicilerin beğenisine sunulan 20 dakikalık film, şimdiye dek 100 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi.

Dünyanın en başarılı girişimcilerinden biri olan Jack Ma, 48 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin isimleri arasında.

Alibaba’nın Jack Ma sihri