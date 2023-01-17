Alman ekonomisinde daralma beklentisi

Enerji krizinin Alman ekonomisi üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini öngören BDI Başkanı Siegfried Russwurm, ılımlı resesyonist trendlerin yılın ilk aylarında hakim olmalarını, ancak bahar ayları ile birlikte ekonomide iyileşmenin başlamasını beklediğini ifade etti.

Mal ve hizmetler ihracatının bu yıl yüzde 1,0 artacağını tahmin eden BDI, Almanya'nın ihracatının küresel ticarette büyümeden daha az güçlü büyümeye devam etmesini beklediklerini de vurguladı. BDI, küresel ticaretin bu yıl yüzde 1,5 büyümesini bekliyor.

BDI Başkanı Russwurm, Almanya'nın enerji fiyatlarının Almanya kadar yüksekmm olmadığı ülkelerin gerisine düşmekte olduğunu da vurguladı.