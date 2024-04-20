Alman otomobil devi Volkswagen'in fabrikasında sendika kazandı

Alman otomobil devi Volkswagen'in ABD'nin Tenesse eyaletindeki fabrikasındaki işçiler, 2 bin 628 evet oyuna karşılık 985 oy ile sendikaya katılma kararı aldı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Amerika İşçileri Sendikası (UAW)'nın zafer kazandığı Chattanooga fabrikası, ABD'deki ilk yabancı sermayeli sendikalaşmış otomobil fabrikası olacak olmasının yanı sıra 1940'lardan bu yana seçim yoluyla sendikalaşan ilk otomobil fabrikası olacak.

Volkswagen çalışanı Lisa Elliott iş arkadaşlarına sarılırken "Hedeflediğimiz şeyi başardığımız için çok heyecanlıyım" dedi ve "Mercedes'e sıranın onlarda olduğunu söyleyin" diye tezahürat yaptı.

İşçilerin çoğunluğunun sendikalaşmayı desteklediklerini belirttiği Alabama'daki Mercedes fabrikasında, sendikalaşma seçimleri 13 Mayıs haftasında yapılacak.

UAW, 2014 ve 2019 yıllarında aynı fabrikada yapılan oylamaları kıl payı kaybetmiş olsa da, bu yılki oylamanın öncesinde sendikalara yönelik artan kamuoyu desteğini arkasına almıştı.