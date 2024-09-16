Alman polisi sınırda sıkı denetime geçti

Tartışmalara ve Schengen üyesi diğer sınır komşusu ülkelerin itirazlarına rağmen Almanya, bugün terörizm riskini ve ülkeye giren sığınmacı sayısını azaltmak için ülkenin tüm kara sınırlarında pasaport kontrollerine başladı.

Bu zamana kadar sadece doğu ve güney kara sınırlarında kontroller yapan Alman polisi, artık kuzey ve batı sınırlarında da denetimler gerçekleştirecek. Bu kontrollere Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa üzerinden yapılan sınır geçişleri de dahil olacak.

‘Almanya tüm Schengen sistemini tehlikeye atıyor’

Yeni sınır kontrollerinin sınırlarda bir dizi aksaklığa yol açması beklenirken, Almanya’nın bu kararına en sert eleştiri Polonya Başbakanı Donald Tusk’dan geldi. Tusk, Almanya'yı tüm Schengen sistemini tehlikeye atmakla suçladı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise kararı, giderek artan iltica başvuruları ve yüksek sayıdaki düzensiz göçü öne sürerek savundu.

Kontroller 'son çare' olmalıydı

Çünkü Schengen Bölgesi’ndeki iç sınır kontrolleri belli koşullar altında ve üye devletlerin onayı ile gerçekleştiriliyor, en fazla üç yıl sürebilecek olan bu kontroller için Avrupa Komisyonu'na da bildirimde bulunmak gerekiyor.

Avrupa Birliği ise bu konuda sessiz. AB Komisyonu sözcüsü Anitta Hipper'dan gelen tek açıklama, sınır kontrollerinin "son çare" olarak kullanılması gerektiği yönünde.

Ancak itirazlara rağmen sınır kontrollerini genişleten tek ülke Almanya değil. Son dönemde sekiz Schengen üyesi daha iç sınır kontrollerini artırdı. Fransa da 2016’dan bu yana tüm kara sınırı kontrollerini artırarak terörizm tehdidi, göç baskısı, Rus casusluğu gibi gerekçelerle her sene 3 yıllık süreyi uzatma yoluna gitti.

Peki Almanya'ya alınmayanları neler bekliyor?

Almanya yeni sınır kontrollerinde, iltica başvurusunda bulunmayan göçmenlerin girişlerini sınırda reddedilebilecek. Bu durumda göçmen iltica etmeyecekse sınırın diğer tarafındaki ülkede kalacak.

Ancak sığınma talebinde bulunursa, Almanya önce güvenlik soruşması yapacak ardından ülkeye giren kişinin başka bir AB ülkesine iltica talebinde bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

Eğer başvuru varsa göçmen ilk sığınma başvurusunda bulduğu ülkeye veya Schengen Bölgesine ilk giriş yaptığı ülkeye gönderilebilecek

İltica kampları önerisi

Ancak en iyi ihtimalle bile bu prosedür aylar sürecek. Bunun için, İçişleri Bakanı Faeser AB iltica veri tabanlarına yapılan sorguların hızlandırılmasını, Almanya sınırına yakın bir yerde iltica kampları kurulmasını öneriyor.