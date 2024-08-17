Alman Savunma Bakanlığı'ndan gelecek ek Ukrayna taleplerine Scholz'dan ret

Belgelere ve elektronik posta yazışmaların yanı sıra bakanlıklar arasındaki görüşmelere dayandırılan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımları kısıtlamak zorunda kaldığı öne sürüldü.

Scholz'dan Savunma Bakanlığı'na talimat

Haberde, mevcut bütçe planlamasında Ukrayna için 'yeni para bulunmadığı' belirtilerek, bunun sebebinin Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı'nın tasarruf önlemleri olduğu kaydedildi. Şimdiye kadar onay verilmiş malzemelerin Ukrayna'ya teslim edileceği vurgulanan haberde, ancak Başbakan Olaf Scholz'un talimatıyla Savunma Bakanlığı'ndan gelecek ek taleplere onay verilmeyeceği bildirildi.

Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Christian Linder'in de bu bağlamdaki talebini bir mektupla 5 Ağustos'ta Savunma Bakanlığı'na ilettiği bilgisi paylaşılan haberde, Linder'in 'yeni tedbirlerin sadece bu sene ve gelecek yılların bütçelerinde finansman sağlanması durumunda alınabileceğini' aktardığı ifade edildi.

Ukrayna'ya Iris-T hava savunma sistemi sağlanamadı

Linder'in Ukrayna'ya yardımların Alman bütçesinden değil, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen kârlardan yapılmasını istediği kaydedildi. Hükümetin bu kararının etkilerinin şimdiden hissedilmeye başlandığına işaret edilen haberde, hükümetin para ayırmadığından dolayı Ukrayna'ya bir Iris-T hava savunma sisteminin sağlanamadığı ileri sürüldü.

Almanya'nın Ukrayna'ya bu yılın bütçesinde 8 milyar Euro, 2025'in bütçesinde de 4 milyar Euro sağlanmasının kararlaştırıldığı ancak bu paranın neler için harcandığının belli olduğu belirtildi.