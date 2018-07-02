Alman ThyssenKrupp ve Tata birleşti

02 Temmuz 2018

Alman endüstri şirketi Thyssenkrupp ile Hindistanlı Tata Steel, çelik işlerini ortak bir girişim şirketinde birleştirme kararına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Thyssenkrupp ve Tata Steel'in çelik işlerini birleştirme kararına ilişkin nihai anlaşma, Brüksel’de düzenlenen toplantıda imzalandı.

Toplantıda konuşan Thyssenkrupp AG Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Heinrich Hiesinger, Avrupa çelik endüstrisinin sürdürülebilir geleceğe küresel çapta önemli katkıda bulunduğunu, bu nedenle çeliğin Avrupa'da ana sanayi olmaya devam edeceğini söyledi.

Hiesinger, yeni şirket olan "Thyssenkrupp Tata Steel" ile güçlü bir mesaj verdiklerini ifade ederek, "Avrupa'da yeni bir çelik şampiyonu oluşturarak sektörün şu anda sahip olduğu zorluklara mükemmel bir cevap vereceğiz." dedi.

Tata Steel CEO’su Natarajan Chandrasekaran da her iki şirketin güçlü kültürel yapısının, ortak girişimi inşa etmek için mükemmel bir temel oluşturduğunu, iki firmanın da çelik üretiminde güçlü kökleri bulunduğunu söyledi.

Chandrasekaran, yeniliklere açık olacaklarını belirterek, "Özellikle müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değer oluşturarak pazarda büyük fark oluşturacak ürünler ve çözümler üreteceğiz." dedi.

Avrupa’nın en büyük ikinci çelik şirketi olacak

Thyssenkrupp'tan verilen bilgiye göre, Amsterdam'dan yönetilecek "Thyssenkrupp Tata Steel" isimli yeni şirket, Avrupa’nın en büyük ikinci çelik şirketi olacak.

Sektörde kalite ve teknolojide liderliği elde etmeyi hedefleyen, yüzde 50-50 ortaklıkla kurulacak yeni şirketin, yılda 17 milyon euroluk satış, 21 milyon tonluk sevkiyat ve 48 bin kişilik istihdam sağlamanın yanı sıra yıllık 400-500 milyon euroluk sinerji oluşturması öngörülüyor.

Her iki şirket de yeni ortaklığın aşırı kapasite dahil olmak üzere çelik endüstrisindeki zorluklarla baş etmeye yardımcı olmasını bekliyor.

Nihai anlaşma, eylül ayından bu yana süren müzakerelerden sonra gerçekleşti. AB ve ilgili diğer kurumların onayının ardından iki şirketin birleşimi gerçekleşmiş olacak.

Bu arada, ThyssenKrupp ve Tata birleşmesi öncesi iki şirket arasında eşit dağıtımla yaklaşık 4 bin kişinin hem üretim hem de yönetim bölümünden işten çıkarılabileceği açıklanmıştı. Söz konusu açıklama, şirket çalışanları tarafından protesto edilmişti.

Kaynak: AA