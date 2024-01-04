Almanya 2023'te silah ihracatı rekoru kırdı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, geçen yılın silah ve askeri malzeme satış onayına ilişkin raporunu yayınladı. Buna göre, Alman hükümeti geçen yıl yurt dışına yaklaşık 12,2 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Böylece Almanya'nın 2023'te silah ve askeri malzeme satışı rekor kırdı.

Berlin yönetiminin silah ve askeri malzeme satışında bundan önceki yıllık rekoru 9,35 milyar avro ile 2021'de idi. Yeni rekorun eskisinden yüzde 30 fazla olması dikkati çekti.

Bakanlığın raporuna göre, geçen yıl askeri teçhizat satışının en fazla yapıldığı ülke, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 4,44 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya ihracat izinleri arasında Leopard 2 tankları, Patriot hava savunma sistemleri, Gepard tipi uçaksavar tankları, PzH obüsleri, stinger füzeleri, el bombaları, kasklar ve araçlar bulunuyor.

Hükümet geçen yıl, yüzde 89'u Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri olmak üzere 10,84 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Almanya'da silah ihracatı kontrollerinde İsviçre, Singapur, Ukrayna, Japonya, Avustralya ve Güney Kore, NATO ülkeleriyle aynı veya benzer şekilde muamele görüyor.

Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı ise geçen yıl 10 kat artarak 326 milyon avroya yükseldi. İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından ilk birkaç haftada federal hükümet, İsrail'den gelen 185 başvuruyu onayladı.

Silah ihracatı tartışma konusu

2021'de silah ihracatına kısıtlama getirme vaadiyle iktidara gelen hükümetin, ülke tarihinin en büyük ihracat rakamlarına imza atması dikkati çekti. Hükümet, Ukrayna dışında, geçen yıl 7,5 milyar avronun üzerinde silah ve askeri malzeme ihracatını onayladı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Angela Merkel'in görev süresinin son yılı olan 2021'de 9,4 milyar avroluk silah satışıyla rekor kırılmıştı. Bu rekor şimdi ise Olaf Scholz hükümetinin eline geçti. Bu tablo Alman hükümetinin ikilemini gösteren diğer bir örnek olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da koalisyon müzakerelerinde, Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti'nin zorlamasıyla Alman hükümeti silah ihracatını azaltmayı, kontrol yasası çıkarmayı amaçlıyordu.

Hükümet, silah ihracatına ilişkin izinlerin verilmesinde kısıtlayıcı davranma hedefiyle yola çıkarken Ukrayna savaşı başladıktan sonra bu hedeften uzaklaşarak Ukrayna’ya silah veren ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

Scholz hükümeti, 2022 sonbaharında "Silah İhracatını Kontrol Yasası" için bir taslak hazırladı. Bu taslakta, gelecekte silah ihracatına karar verilirken insan haklarına uyma, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye daha fazla ağırlık verileceği belirtildi.

Ukrayna meselesinin Alman dış politikasının merkezine girmesinin ardında geçmişte sakıncalı bulunan konular artık farklı değerlendiriliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Almanya'yı, askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasından sonra "NATO'nun, GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması hedefine" uyacaklarını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı.