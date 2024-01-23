Almanya aşırı sağcı partiye hazine yardımını kesti

Karlsruhe kentinde bulunan Anayasa Mahkemesi, Federal Meclis (Bundestag), Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) ve Alman hükümetinin, eski adıyla Nasyonal Demokrat Parti (NPD) yeni adıyla "Die Heimat" partisinin hazine yardımından men edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Doris König, Die Heimat partisinin özgürlükçü demokratik temel düzeni hiçe saydığını belirterek, bu partinin hedeflerinin ve taraftarlarının davranışlarının, özgürlükçü demokratik temel düzeni ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirtti.

König, mahkeme heyetinin Siyasi Partiler Yasası'nın 18. Maddesi uyarınca 6 yıl süreyle eski adıyla NPD, yeni adıyla Die Heimat partisine hazine yardımının kesilmesi kararının verildiğini kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Anayasa Mahkemesinin kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Demokratik ülkemiz, anayasa düşmanlarını finanse etmiyor." ifadesini kullandı.

Partilerin hazine yardımının kesilmesinin, demokrasinin korunması için bir araç olduğunu aktaran Faeser, aşrı sağın, demokrasi ve ülkede yaşayan insanlar için en büyük tehlike olduğunu yineledi.

Kararın AfD için de uygulanıp uygulanmayacağı gündemde

Anayasa Mahkemesinin verdiği bu karar, İslam düşmanı, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine verilen hazine yardımının kesilip kesilemeyeceğini de gündeme getirdi.

Bazı siyasetçiler ve uzmanlar AfD'nin de demokrasi için bir tehdit olduğu gerekçesiyle hazine yardımının kesilebileceğini savunurken, diğer uzmanlar ise AfD'nin hazine yardımının kesilmesinin ayrı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade ediyor.