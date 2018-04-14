Almanya Başbakanı Merkel'den Suriye açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de ABD, Fransa ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili, "Müttefiklerimizin gerçekleştirdiği hava operasyonunu destekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'deki operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Merkel, "Müttefiklerimizin gerçekleştirdiği hava operasyonunu destekliyoruz" ifadelerini kullandı
Merkel, "Kimyasal silahlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı" dedi.
Hava saldırıları ile "rejimin kimyasal saldırı yeteneğini kesilmesi ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin tekrar ihlalinin engellenmesinin" amaçladığını kaydeden Merkel, "Amerikalı, İngiliz ve Fransız müttefiklerimizin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu sorumluluğu üstlenmesini destekliyoruz" diye konuştu.