Almanya Başbakanı Merkel'den Suriye açıklaması

14 Nisan 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'deki operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Merkel, "Müttefiklerimizin gerçekleştirdiği hava operasyonunu destekliyoruz" ifadelerini kullandı



Merkel, "Kimyasal silahlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı" dedi.

Hava saldırıları ile "rejimin kimyasal saldırı yeteneğini kesilmesi ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin tekrar ihlalinin engellenmesinin" amaçladığını kaydeden Merkel, "Amerikalı, İngiliz ve Fransız müttefiklerimizin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu sorumluluğu üstlenmesini destekliyoruz" diye konuştu.