Almanya Başbakanı Scholz'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl Finlandiya ile birlikte NATO'ya üyelik için başvurmuş, Türkiye ise İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmıştı.

Türkiye, itirazını çekmek için İsveç'in PKK mensuplarına ve darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen cemaatinin mensuplarına karşı net tavır almasını, hakkında arama kararı çıkardığı kişilerin iadesini istemişti. İsveç ise bu talepler karşısında somut adımlar attığını açıklamıştı.

Erdoğan, son olarak İsveç'in NATO üyeliğine karşı olan tutumunu koruduğunu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de değişiklik beklenmemesi gerektiğini ifade etmişti.

Parlamentoya yapacağı konuşmanın metnine göre Scholz ayrıca Tayvan'da statükoyu zor kullanarak değiştirmemesi için Çin'i uyardı.

Scholz, Batı ülkeleri ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimin arttığı bir dönemde, pandemiden bu yana ilk yüz yüze zirve kapsamında bu hafta Başbakan Li Qiang liderliğindeki Çin heyetini ağırladı.