Almanya, cari fazlada birinci

16 Ocak 2018

Almanya, 2017'de dünyanın en fazla cari fazla veren ülkesi oldu.

Münih merkezli ekonomi enstitüsü Ifo'nun verilerine göre, Almanya'da cari fazla geçen yıl 287 milyar dolara ulaştı. Almanya'nın ardından ikinci sırada yer alan Japonya'da ise cari fazla 203 milyar doları buldu.

Üçüncü sıradaki Çin'de ise cari fazla 135 milyar dolar oldu.

Öte yandan Almanya'da cari fazla, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 8,3'ten yüzde 7,8'e geriledi.

Almanya'da ticaret fazlası 304 milyar dolara ulaştı

Ifo ekonomisti Christian Grimme, Almanya'nın cari açığının en önemli nedeninin ticaret ürünlerine AB ve ABD'den gelen talep olduğunu kaydetti.

Almanya'da ihracatın ithalatı açık ara farkla geride bırakması sonucu, 2017'nin ilk 11 ayında Almanya'da ticaret fazlası 304 milyar dolara ulaşmıştı.

IMF ve Avrupa Komisyonu, uluslararası ekonomik dengesizliğin azaltılması ve küresel büyümenin desteklenmesi amacıyla, uzun süredir Almanya'yı iç talebi ve ithalatı artırması yönünde uyarıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ta Almanya'yı ABD ile ticaret fazlasını azaltmaması nedeniyle eleştirmiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise özel tüketimin büyümenin en önemli itici gücü olduğunu ifade etmişti.

Merkel ayrıca, Almanya'nın ticaret fazlasında küresel pazarlardaki arz talebin, euronun döviz kurunun ve enerji fiyatlarının etkisi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Reuters