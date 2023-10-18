Almanya, Gazze'deki hastane için soruşturma istedi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze Şeridi'nde El-Ehli Hastanesi'nde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olayın soruşturmasını istedi.
Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de saldırmasının ardından başlayan savaşta Gazze Şeridi bombalanmaya başlamıştı. Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'nde dünkü saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.
Hamas, sivillerin İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiğini belirtirken, İsrail Filistinli örgüt İslami Cihad'ın roketinin hastanede patladığını öne sürmüştü.
Almanya soruşturma istedi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olayı kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmek üzere Mısır'da bulunan Scholz, sosyal medya paylaşımında "Olayın kapsamlı şekilde soruşturulması şarttır." ifadesini kullandı.
Şansölye, Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın görüntülerinin kendisini dehşete düşürdüğünü de vurgulayarak "Masum siviller yaralandı ve öldürüldü. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle." ifadesini kullandı.